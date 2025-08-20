Egipto valora con EEUU avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza tras respuesta de Hamás

El Cairo, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, abordó este miércoles con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, la situación en la Franja de Gaza y subrayó la necesidad de avanzar hacia el fin de la guerra en el enclave palestino después de que Hamás aceptara la propuesta de tregua.

En una conversación telefónica, el jefe de la diplomacia egipcia remarcó «la necesidad de aprovechar la oportunidad actual que presenta la aceptación por parte de Hamás de la propuesta de EE.UU. para avanzar hacia el fin de esta guerra injusta, que ha durado casi dos años», según informó el portavoz del Ministerio egipcio, Tamim Khallaf, en un comunicado.

Abdelaty propuso «utilizar el período de tregua propuesto de sesenta días para negociar el fin de la guerra y sentar las bases para una solución justa de la cuestión palestina».

Asimismo, destacó la «importancia fundamental» de la respuesta de Israel a la propuesta y su implementación para «abordar la crisis actual, salvar la vida de los rehenes, aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza y garantizar el flujo de ayuda en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del pueblo palestino, sometido a una política sistemática de hambruna».

Entre otros asuntos, también abordaron la situación del programa nuclear iraní, cuestión sobre la que el ministro egipcio defendió una «distensión en Oriente Medio» y enfatizó «la ausencia de soluciones militares para este asuntos», al tiempo que hizo hincapié en mantener una vía negociadora para garantizar la seguridad y estabilidad regional.

Hamás anunció el lunes que aceptaba la propuesta de los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos- para un alto el fuego en Gaza, propuesta que, según Catar, es «casi idéntica» a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

La propuesta aprobada por el grupo islamista palestino comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán algunos rehenes y prisioneros, así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria.

Sin embargo, Israel insiste en la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos), frente al acuerdo de liberar a parte de los cautivos aceptado por Hamás y sobre el que el gobierno israelí aún tiene que pronunciarse.

Los esfuerzos de mediación para acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza se están centrando en «explicar las complejidades» del pacto y las «dificultades logísticas» de Hamás para ubicar a los rehenes israelíes dispersos en medio del enclave, informó a EFE este miércoles una fuente de seguridad egipcia. EFE

