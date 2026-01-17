Ejército colombiano investiga muerte de numerosos guerrilleros en choque entre disidencias

1 minuto

Bogotá, 17 ene (EFE).- El Ejército colombiano investiga la muerte de un número indeterminado de guerrilleros en combates entre dos disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, donde según informaciones preliminares podrían haber fallecido hasta 30 integrantes de ambos bandos.

Según el Ejército, los combates fueron entre el Bloque Amazonas, que forma parte de la facción liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Días, alias Calarcá.

«Las tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), donde en las últimas horas se reportó la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones», señaló el Ejército en un comunicado. EFE

enb/joc/vh