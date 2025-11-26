Ejército israelí afirma que ha matado a dos presuntos milicianos en la Franja de Gaza

Jerusalén, 26 nov (EFE).- El Ejército de Israel afirmó el miércoles que ha matado a dos gazatíes que vinculó a Hamás y la Yihad Islámica Palestina en dos ataques distintos en la Franja de Gaza en la tarde de este miércoles, elevando a seis el número de muertos en ataques contra el enclave a lo largo del día.

En un primer comunicado, las fuerzas armadas afirman que atacaron a un francotirador de Hamas que planeaba llevar a cabo un ataque inminente en el norte del enclave, añadiendo que el Ejército sigue cumpliendo con el alto el fuego vigente.

«Un terrorista de la organización terrorista de la Yihad Islámica Palestina fue identificado en el área de la línea amarilla, acercándose a las tropas desplegadas en el sur de la Franja de Gaza y suponiendo para ellas una amenaza inmediata», recoge un segundo comunicado

En ninguno de los comunicados las fuerzas armadas dieron más detalles sobre la identidad de los fallecidos o su vinculación a estas organizaciones.

Esta mañana, el Ejército de Israel acabó con la vida de cuatro milicianos que, asegura, se encontraban en los túneles de la ciudad sureña de Rafah.

Inicialmente, seis de ellos emergieron de un túnel y las fuerzas armadas bombardearon su posición. Posteriormente, los soldados se acercaron a la posición e identificaron un fallecido en el ataque, además de abatir a otros tres combatientes armados en el lugar.

Israel mantiene una campaña en Rafah contra un grupo de milicianos islamistas que quedaron atrapados en los túneles de la ciudad cuando el Ejército israelí la declaró como un área militarizada bajo su control. Según la prensa local, la cifra varía entre los 100 y 200 combatientes.

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, dijeron en un comunicado en octubre que perdieron la comunicación con sus milicianos en Rafah en marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego entonces vigente.

Cerca de 70.000 personas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por el ataque de los milicianos gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.EFE

