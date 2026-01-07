Ejército israelí ataca una residencia familiar en Gaza al oeste de la línea amarilla

1 minuto

Jerusalén, 7 ene (EFE).- El Ejército israelí atacó este miércoles una casa familiar en el barrio de Al Tufa, en la zona noroeste de la ciudad de Gaza situada al oeste de la ‘línea amarilla’, según informaron a EFE fuentes locales.

«Hoy miércoles, terroristas de Hamás dispararon contra una zona donde operan tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza», afirmó a su vez el Ejército israelí en un comunicado.

«En respuesta, el Ejército y el Shin Bet atacaron con precisión a un terrorista clave de Hamás que perpetraba ataques terroristas contra las tropas en el norte de la Franja de Gaza», agregó el mensaje militar, sin especificar el número de víctimas. EFE

