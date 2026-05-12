Ejército israelí ejecuta una operación para alcanzar el «control operativo» del río Litani

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Jerusalén, 12 may (EFE).- El Ejército israelí dijo haber ejecutado a lo largo de la última semana una operación para lograr el «control operativo» de la zona del río Litani, al sur de Líbano, en un área que ha ido ocupando militarmente después de que la milicia chií Hizbulá atacara a Israel en el marco de la guerra con Irán.

«Durante la última semana, tropas de la Brigada Golani, bajo el mando de la 36.ª División, han participado en una operación especial para desmantelar infraestructura terrorista en la zona del Litani y establecer el control operativo en el área», dijo el Ejército israelí en un comunicado.

El medio israelí Haaretz reportó que las tropas han ido más allá y han cruzado el propio Litani, desplegándose hasta a 10 kilómetros de profundidad dentro del país vecino.

EFE contactó con las Fuerzas de Defensa de Israel, que rechazaron difundir el alcance exacto de su despliegue en el sur de Líbano para «proteger la integridad de las tropas».

Durante la operación de la última semana, las Fuerzas de Defensa de Israel localizaron «complejos utilizados por terroristas de Hizbulá, túneles subterráneos con grandes cantidades de armas, depósitos de armamento y lanzamisiles», detalla la nota castrense.

Además, añadieron que la Fuerza Aérea israelí atacó más de 100 objetivos militares de la milicia chií libanesa Hizbulá en apoyo de las tropas que operan en la zona.

«Mientras desmantelaban infraestructura terrorista, las tropas atacaron y neutralizaron a decenas de terroristas en combate cuerpo a cuerpo», concluye el comunicado.

La operación se llevó a cabo mientras Israel y Líbano mantienen un frágil alto el fuego desde el 17 de abril, antes de la tercera ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre delegaciones libanesas e israelíes, prevista para finales de esta semana.

Pese a la tregua en vigor en el Líbano, Israel ha mantenido sus ataques en el sur del país -que ocupa militarmente- y ocasionalmente la capital, Beirut. Esta noche, un bombardeo contra una vivienda habitada en Kfar Dounine (sur del Líbano) mató a seis personas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Por su parte, el Ejército israelí denuncia que Hizbulá ha disparado proyectiles en varias ocasiones contra las tropas que han invadido el sur libanés, habiendo algunos de los proyectiles hecho saltar las sirenas antiaéreas en comunidades del norte de Israel próximas a la frontera.

Hace una semana, la ONU estimó que unas 380 personas habían muerto en los entonces 19 días que el alto el fuego llevaba en vigor. La cifra no se ha actualizado desde entonces. EFE

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