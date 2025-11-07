Ejército israelí mata a 2 menores palestinos por lanzar un cóctel molotov en Cisjordania

Jerusalén, 7 nov (EFE).- El Ejército de Israel mató a tiros este viernes a dos palestinos de 16 años que lanzaron un cóctel molotov sobre uno de los muros de separación israelíes en Cisjordania, cerca de Judeira (al norte de Jerusalén), muertes que registró el Ministerio de Sanidad palestino.

Sanidad difundió que los fallecidos son Muhammad Atim y Muhammad Qasim, ambos de 16 años, y que el Ejército de Israel retiene aún sus cadáveres.

«Terroristas lanzaron cócteles molotov a una vía pública y son eliminados en segundos», titula el Ejército de Israel en un comunicado en el que difunde el vídeo de los jóvenes.

En él se ve a ambos lanzar un objeto en llamas por encima del muro ilegal con el que Israel separa los territorios que ocupa (ilegalmente) en Cisjordania de los palestinos, si bien no identifica si es un muro junto a una carretera, un asentamiento, o en la frontera de este enclave palestino.

Las imágenes se cortan cuando los adolescentes salen corriendo, antes de recibir los disparos.

Al menos 208 palestinos han muerto este año en Cisjordania en ataques israelíes, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en medio de la oleada de violencia de las fuerzas israelíes y los colonos contra la población tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Del total documentado por esta agencia de la ONU hasta el 3 de noviembre 42 eran menores de edad. Suben a 44 con las muertes de Atim y Qasim.

Esta violencia ha crecido en las últimas semanas, añadiendo a las ya habituales operacines del Ejército israelí en el enclave un incremento de la violencia a manos de los colonos, que residen ilegalmente en Cisjordania.

El último informe de la Comisión de Resistencia a la Ocupación y al Muro de la Autoridad Palestina eleva a 2.350 los ataques israelíes (tanto de soldados como de colonos) sólo en octubre, cuando los colonos han desatado este aumento de violencia en el marco de la temporada de la recogida de la aceituna en Cisjordania y el alto el fuego en la Franja de Gaza.EFE

