Ejército ucraniano confirma ataque contra refinería rusa en Sarátov

Berlín, 10 ago (EFE).- El Estado mayor del Ejército ucraniano confirmó este domingo un ataque con drones contra la refinería rusa de Sarátov, a unos 700 kilómetros de la frontera, que habían avanzado canales de Telegram ucranianos.

«Como resultado del impacto de drones en las instalaciones de la empresa se registraron explosiones y un incendio», escribió la institución castrense en Facebook.

«La refinería de crudo de Sarátov es una de las infraestructuras de combustible clave de la Federación Rusa, implicada en el suministro de derivados del petróleo a las fuerzas de ocupación. Su capacidad de refinado anual es de hasta siete millones de toneladas de crudo», agregó.

El Estado mayor del Ejército resaltó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania seguirán actuando de forma sistemática para reducir el potencial económico-militar del enemigo para obligarle a frenar la guerra y agregó que cada ataque en territorio ruso acerca más la posibilidad de una «paz justa».

Las autoridades locales rusas informaron este domingo de que una persona murió en la región de Sarátov, donde algunos drones ucranianos impactaron contra un edificio de viviendas y una planta industrial, según explicó el gobernador, Román Busarguin, en Telegram.

En total, las baterías antiaéreas rusas derribaron ocho aparatos no tripulados de ala fija sobre Sarátov, como parte de una oleada de ataques para los que según Moscú las fuerzas ucranianas emplearon la noche pasada un total de 121 drones. EFE

