Ejecutado otro ciudadano saudí por «terrorismo» en Arabia Saudí y son más de 240 en 2025

El Cairo, 11 ago (EFE).- Las autoridades saudíes ejecutaron este lunes a un ciudadano saudí condenado por «delitos terroristas», informó el Ministerio del Interior de Arabia Saudí, país donde aumenta el número de ejecuciones de forma alarmante durante este año.

«Ha sido ejecutado un ciudadano saudí como castigo discrecional por haber cometido delitos terroristas, incluida la participación en una operación terrorista que resultó en la muerte de cinco personas, el encubrimiento de los autores, la financiación de actos terroristas y el menoscabo de la seguridad y la estabilidad de la sociedad» anunció el ministerio en su cuenta de X.

El comunicado advirtió a “quienes atenten contra la seguridad de los ciudadanos” de que “el castigo legítimo será su destino”.

Esta nueva ejecución se produce en un día en el que Human Rights Watch (HRW) denunció que el aumento de estos ajusticiamientos es “la última evidencia del brutal régimen autocrático del príncipe heredero Mohamed bin Salmán”.

Hasta el 5 de agosto, las autoridades saudíes habían ejecutado al menos a 241 personas en 2025, con 22 ejecuciones solo la semana anterior, según la organización internacional de derechos humanos Reprieve, que alertó que el número de ejecuciones en este año superaría todos los récords anteriores si estas continúan al mismo ritmo.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según las oenegés. EFE

