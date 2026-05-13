El ‘castillo de Drácula’ firma una alianza con el gestor del ‘Graceland’ de Elvis Presley

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Bucarest, 13 may (EFE).- El Castillo de Bran, uno de los lugares más visitados de Rumanía por su vinculación con Drácula, ha firmado una alianza con el empresario estadounidense Joel Weinshanker, conocido por su papel en la gestión y explotación turística del legado del cantante Elvis Presley en su mansión ‘Graceland’

Según informó este miércoles a EFE la familia Habsburgo, propietaria de la fortaleza, el acuerdo tiene como objetivo reforzar su imagen internacional y atraer un mayor número de visitantes, especialmente procedentes de Europa Occidental y Estados Unidos.

«La familia ha formalizado una alianza con Joel Weinshanker, quien se une como socio estratégico, con el objetivo de fortalecer la posición del castillo como un destino internacional de primer nivel», señala el comunicado, que subraya que los Habsburgo siguen siendo propietarios del castillo.

Algunos medios rumanos habían sostenido que Weinshanker había comprado la mayoría de las participaciones del castillo.

Graceland es la antigua residencia del cantante y actor Elvis Presley (1935-1977) en Memphis (EE.UU.), convertida en museo y que es una de las principales atracciones turísticas dedicadas a su legado.

Una conexión literaria con el imaginario vampírico

La colaboración busca impulsar el desarrollo turístico del castillo y su entorno en la región de Brasov, así como mejorar su gestión cultural y comercial, en un enclave que ya recibe alrededor de un millón de visitantes al año y se ha consolidado como uno de los destinos más concurridos del país.

El Castillo de Bran cuenta con ingresos que, según la prensa rumana, alcanzaron en 2024 alrededor de 12 millones de euros y con un beneficio estimado de 6 millones.

Pese a su fama mundial, los historiadores subrayan que no existe evidencia de que Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia del siglo XV que inspiró parcialmente la figura de Drácula, haya vivido o siquiera visitado la fortaleza.

Sin embargo, la asociación con el mito se consolidó gracias a la novela del escritor irlandés Bram Stoker, publicada en el siglo XIX, en la que el castillo descrito por el autor se asemeja al de Bran.

Esa conexión literaria convirtió al castillo en un lugar turístico del imaginario vampírico, pese a que no existe vinculación directa ni con la novela ni con la figura histórica que la inspiró.

La fortaleza, situada en los Cárpatos, cerca de Brasov, fue construida a comienzos del siglo XIII por los caballeros de la Orden Teutónica y desempeñó durante la Edad Media una función defensiva clave en la protección de la ruta comercial entre Valaquia y Transilvania. EFE

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