The Swiss voice in the world since 1935

El éxodo afgano desde Pakistán se agrava con 78.000 retornados en cuatro meses

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kabul, 13 ago (EFE).- Más de 78.000 ciudadanos afganos han regresado desde Pakistán en los últimos cuatro meses a través del paso fronterizo de Spin Boldak, en un éxodo masivo de refugiados que, tras huir del régimen talibán, son ahora expulsados por Islamabad y forzados a volver a un Afganistán sumido en una grave crisis humanitaria.

El Departamento de Refugiados del Gobierno talibán informó de que desde abril hasta agosto, más de 72.000 personas y 6.000 prisioneros han cruzado la frontera solo por este punto.

Además de proporcionar más instalaciones para los repatriados, los funcionarios informan de la construcción de seis municipios en Kandahar para proporcionarles refugio, según información de las autoridades divulgada por el canal afgano Tolo News.

Este flujo constante es el resultado de una masiva campaña de expulsión de refugiados afganos por parte de Pakistán. Muchos de los que ahora son forzados a volver son parte de los cientos de miles que huyeron de Afganistán en agosto de 2021 por temor al regreso de los fundamentalistas al poder.

Según la ONU, los afganos sufren una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de la mitad de su población necesitada de ayuda, una economía colapsada y un sistema de derechos humanos desmantelado, especialmente para las mujeres.

El retorno «masivo y apresurado», advirtió la semana pasada la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), «ha ejercido una enorme presión sobre los servicios básicos y supone un riesgo de inestabilidad» para toda la región.

El drama se vive en la frontera, donde los retornados denuncian abusos sistemáticos por parte de las autoridades paquistaníes que incluyen maltrato y extorsión. EFE

lk-igr/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR