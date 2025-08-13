El éxodo afgano desde Pakistán se agrava con 78.000 retornados en cuatro meses

Kabul, 13 ago (EFE).- Más de 78.000 ciudadanos afganos han regresado desde Pakistán en los últimos cuatro meses a través del paso fronterizo de Spin Boldak, en un éxodo masivo de refugiados que, tras huir del régimen talibán, son ahora expulsados por Islamabad y forzados a volver a un Afganistán sumido en una grave crisis humanitaria.

El Departamento de Refugiados del Gobierno talibán informó de que desde abril hasta agosto, más de 72.000 personas y 6.000 prisioneros han cruzado la frontera solo por este punto.

Además de proporcionar más instalaciones para los repatriados, los funcionarios informan de la construcción de seis municipios en Kandahar para proporcionarles refugio, según información de las autoridades divulgada por el canal afgano Tolo News.

Este flujo constante es el resultado de una masiva campaña de expulsión de refugiados afganos por parte de Pakistán. Muchos de los que ahora son forzados a volver son parte de los cientos de miles que huyeron de Afganistán en agosto de 2021 por temor al regreso de los fundamentalistas al poder.

Según la ONU, los afganos sufren una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de la mitad de su población necesitada de ayuda, una economía colapsada y un sistema de derechos humanos desmantelado, especialmente para las mujeres.

El retorno «masivo y apresurado», advirtió la semana pasada la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), «ha ejercido una enorme presión sobre los servicios básicos y supone un riesgo de inestabilidad» para toda la región.

El drama se vive en la frontera, donde los retornados denuncian abusos sistemáticos por parte de las autoridades paquistaníes que incluyen maltrato y extorsión. EFE

