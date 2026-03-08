El año electoral comienza en Alemania con las elecciones regionales en Baden-Württemberg

Berlín, 8 mar (EFE).- El año electoral en Alemania abre este domingo con las elecciones a la cámara regional en el estado federado de Baden-Württemberg (suroeste), en las que los últimos sondeos apuntan a un empate de conservadores y verdes mientras la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) repunta como tercera fuerza.

Los colegios electorales abrieron a las 8.00 (07.00 GMT) y cerrarán a las 18.00 (17.00 GMT) en ese estado del suroeste de Alemania, fronterizo con Francia y Suiza y donde se encuentra la ciudad de Stuttgart.

En este bastión tradicional de los conservadores y Los Verdes, ambos partidos se disputan el primer lugar, según el más reciente ‘Politbarometer’, difundido el jueves por la televisión pública ZDF, considerado uno de los sondeos más fiables del país, con el 28 % de los apoyos.

La ultraderechista AfD se coloca en tercer lugar, con el 18 % de la intención de voto, seguida a diez puntos de distancia por el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 8 %, según otra encuesta realizada por el instituto demoscópico ‘Forschungsgruppe Wahlen’.

Tanto el Partido Liberal (FDP) como La Izquierda se sitúan a la cola, con el 5,5 %, respectivamente, mientras el resto de partidos, de los cuales ninguna cuenta con al menos el 3 % de apoyos, suman conjuntamente el 7 %.

Este resultado permitiría reeditar la coalición de gobierno de las dos anteriores legislaturas entre Los Verdes y la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz.

Desde 2011 Los Verdes están a la cabeza del Gobierno en Baden-Württemberg, cuando el actual jefe de Gobierno regional, Winfried Kretschmann, logró romper la hegemonía de la CDU que se había iniciado en 1953.

El candidato preferido, con el 47 % de partidarios, para asumir la jefatura de Gobierno regional y suceder a Kretschmann es el ecologista Cem Özdemir, copresidente de su partido ente 2008 y 2018 y exministro de Agricultura entre 2021 y 2025 en el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, frente al aspirante conservador, Manuel Hagel, por el que se decanta el 24 %.

Alrededor de 7,7 millones de personas están convocadas a las urnas en estos comicios para elegir la nueva composición de la cámara regional, y unas 650.000, el 8,4 % del total, pueden depositar este domingo por primera vez su voto.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg de hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y la AfD sumó el 9,7 % de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0 %) y el FDP (10,5 %), y con La Izquierda (3,6 %) que no logró acceder al parlamento.

Las elecciones regionales en Baden-Württemberg dan inicio al año electoral en Alemania, donde se celebrarán comicios al parlamento regional también en los estados federados de Renania-Palatinado, el 22 de marzo; Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre; y Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, el 20 de ese mismo mes.

Así, este año, más de una cuarta parte de la población con derecho a voto en Alemania elegirá un nuevo parlamento regional. EFE

