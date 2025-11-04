El abogado De la Espriella busca «unidad por Colombia» con su candidatura presidencial

2 minutos

Bogotá, 3 nov (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella aseguró este lunes que busca «unidad por Colombia» con su candidatura presidencial, que presentó ante más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá durante la convención nacional de Defensores de la Patria, el movimiento que lo apoya.

«Hoy nos reunimos no como extraños, sino como solo un pueblo sino como una manada que en un solo grito ruge: ‘unidad, unidad por Colombia'», expresó el candidato presidencial de derechas, uno de los mayores opositores del actual presidente, Gustavo Petro.

El aspirante busca «unidad con todos los sectores que aman esta patria» y no «con los que han pactado con el caos destructor de nuestra institucionalidad».

«No confundiré el olvido con la justicia, el olvido es impunidad y la impunidad es uno de nuestros peores males. Yo haré justicia y la haré con la espada de la ley y el escudo de la Constitución», expresó De la Espriella.

Entre los participantes de la convención nacional de Defensores de la Patria estuvieron los representantes a la Cámara Lina Garrido y Miguel Polo Polo; el director del partido derechista Salvación Nacional, Enrique Gómez; el abogado Iván Cancino; la exfiscal general Viviane Morales, y el excongresista Carlos Alonso Lucio.

También intervinieron los humoristas Piter Albeiro, Alerta y Barbarita; el activista argentino Agustín Laje; la congresista estadounidense María Elvira Salazar; el eurodiputado español Alvise Pérez; el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro; la cantante Maia, y el escritor mexicano Daniel Habif.

«Colombia necesita recuperar la autoridad, la ley y el orgullo de esta nación y eso sólo ocurrirá cuando Abelardo sea el próximo presidente de Colombia», expresó Pérez.

Habif, entre tanto, señaló que hay que «recuperar el sistema nervioso» de los países latinoamericanos, que considera que es la educación y la seguridad como propone De La Espriella.

Durante el evento también le rindieron un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá.

La atomización de la política colombiana en los últimos años ha hecho que para las elecciones presidenciales de 2026 se haya postulado un número inusual de precandidatos, cercano al centenar, de partidos de izquierda, centro y derecha.

Según el calendario electoral, la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio. EFE

jga/sbb

(foto)(video)