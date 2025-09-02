El abogado del exedecán de Bolsonaro afirma que dio pistas sólidas sobre la trama golpista
Brasilia, 2 sep (EFE).- La defensa del exedecán del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, afirmó este martes que dio pistas sólidas sobre hechos de «extrema relevancia» que ayudaron a destapar la trama golpista que intentó mantener en el poder al líder ultraderechista tras perder las elecciones de 2022.
Los abogados de Cid, Jair Alves Pereira y Cezar Bitencourt, fueron los primeros en presentar sus argumentos en la fase final del juicio, que empezó este martes en la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, en Brasilia. EFE
