El activista egipcio Alaa Abdelfatah pone fin a cinco meses de huelga de hambre

2 minutos

El Cairo, 19 ago (EFE).- El destacado activista egipcio-británico Alaa Abdelfatah ha puesto fin a la huelga de hambre que comenzó el pasado 1 de marzo en la cárcel de Wadi al Natrún, al noroeste de El Cairo, anunció este martes su hermana Sanaa Seif.

«Recibimos una carta de Alaa diciendo que ha terminado su huelga. Mañana tengo una visita y será la primera vez que le lleve comida. Libertad para Alaa y todos los detenidos», publicó la hermana del activista en un breve mensaje en su perfil oficial de X.

Alaa Abdelfatah inició una huelga de hambre hace más de cinco meses y medio tras conocer que su madre, de 69 años y residente en el Reino Unido, había sido hospitalizada después de pasar más de 150 días sin ingerir alimentos en protesta por su encarcelamiento.

Laila Soueif, la madre de este defensor de derechos humanos, acabó a mediados del pasado julio con el ayuno de protesta que empezó en septiembre, después de que su salud comenzara a deteriorarse y fuera hospitalizada en varias ocasiones ante la creciente preocupación médica de que pudiera sufrir daños permanentes en órganos vitales por la falta de alimentación.

La última vez que Abdelfatah inició una huelga de hambre para protestar contra su encarcelamiento fue en 2022, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima COP27 en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

El activista egipcio cumplió una condena de cinco años por «difundir noticias falsas» tras compartir un mensaje de Facebook sobre torturas en una prisión egipcia.

Sin embargo, a su término el pasado 29 de septiembre las autoridades no lo liberaron, al no reconocer los dos años que había pasado en prisión provisional.

Egipto sostiene que Abdelfatah debe permanecer en prisión hasta 2027, mientras que la defensa del activista insiste en que la ley egipcia permite que ese tiempo de detención preventiva sea incluido y contemplado como parte de la condena. EFE

