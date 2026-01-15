El acuerdo UE-Mercosur augura mejores oportunidades para la codiciada carne argentina

Natalia Kidd

Buenos Aires, 15 ene (EFE).- Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de carne de res, espera que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que será firmado el próximo sábado, potencie a su sector ganadero a través de un acceso preferencial al mercado europeo.

Aunque el acuerdo, una vez que entre en vigor, impactará positivamente de forma amplia en la agroindustria argentina, las exportaciones de carne bovina se perfilan como unas de las más beneficiadas por el pacto entre los Veintisiete y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Expertos y empresarios del sector consultados por EFE coinciden en que no habrá un aluvión de carnes argentinas en la UE, pero sí ventajas por reducción de aranceles.

«Lo que varía con el acuerdo no es la cantidad. No se trata de sacarle el trabajo a otros, sino de ofrecer un producto de excelente calidad, que ya se consume en Europa hace 25 años», dijo a EFE Carlos José Colombo, director de la firma ganadera Colombo y Magiano y presidente del Mercado Agroganadero de la ciudad bonaerense de Cañuelas, la mayor plaza de comercialización de hacienda vacuna en pie de Argentina.

El acuerdo prevé que la UE concederá a Mercosur una cuota de 99.000 toneladas de equivalentes de res con hueso -unas 76.000 toneladas peso producto (pp)- para acceder al mercado europeo a un arancel preferencial que bajará al 7,5 % en un lapso de cinco años.

«Aunque no será inmediata, es un oportunidad para incrementar la participación en el mercado de la UE, que paga muy buenos precios por productos de alta calidad», sostuvo a EFE Paloma Fontana, analista de Mercados Ganaderos de la consultora AZ Group.

Los países del Mercosur -todos productores y exportadores de carne vacuna- deberán acordar cómo se reparten esa cuota para envíos a la UE, bloque que se ubicó en 2025 como el sexto importador mundial de carne vacuna, con 425.000 toneladas, de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés).

Actualmente, las exportaciones argentinas de carne a la UE fuera de cuota pagan un arancel de hasta el 50 %.

«Dentro del volumen total que exporta Argentina a todo el mundo, las cuotas a la UE son poca cantidad, pero son carnes de calidad y de alto precio y todo ello suma a las posibilidades de exportar del país», indicó a EFE Fernando Canosa, productor agropecuario y director de la consultora Conocimiento Ganadero.

El acuerdo también establece la eliminación del arancel para las exportaciones a la UE dentro de la denominada cuota Hilton, exclusiva para los envíos de cortes de res de alta calidad y bajo la cual Argentina vende actualmente al mercado europeo 29.500 toneladas con un arancel del 20 %.

«Teniendo en cuenta el volumen que tiene Argentina dentro de la cuota Hilton, a un valor de entre 16.000 y 17.000 dólares la tonelada, la eliminación del arancel implicaría un ahorro de unos 100 millones de dólares», indicó a EFE Víctor Tonelli, consultor especializado en el sector ganadero.

Incentivo y cautela

De acuerdo a USDA, Argentina es el sexto productor mundial de carne de res (detrás de EE.UU., Brasil, China, UE e India) y el quinto exportador (detrás Brasil, Australia, India y EE.UU.).

Según los datos más recientes de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de Argentina, el volumen de carne bovina exportado por el país suramericano en los primeros diez meses de 2025 cayó 9,6 % interanual, a 477.230 toneladas pp, pero la facturación creció 26,6 %, a 699,5 millones de dólares.

China es el mayor destino de la carne vacuna argentina, seguido por Israel y Estados Unidos. Y luego vienen los principales clientes europeos: Alemania y Países Bajos.

Para Fontana, dado que al acuerdo aún le resta atravesar el proceso de ratificación parlamentaria para su entrada en vigor, el entendimiento con la UE funcionará de momento como un «incentivo para los productores» ganaderos para afianzar la producción de novillos pesados de gran calidad y asegurar así el abastecimiento de carne a la UE.

Pese al entusiasmo por la firma del acuerdo, expertos y empresarios son cautelosos, advertidos de que la resistencia al tratado en muchos países europeos que son productores agropecuarios podrían retrasar o incluso hacer naufragar la ratificación parlamentaria.

«Es un primer paso, un buen síntoma, una buena noticia, pero falta todavía un recorrido largo para saber dónde y cómo terminará el acuerdo realmente», afirmó Colombo, quien resaltó que la carne argentina «es considerada una de las mejores del mundo». EFE

