El aeropuerto de Ciudad de México suspende sus operaciones por fuertes lluvias

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México anunciaron este domingo la suspensión de las operaciones de la terminal aérea por las intensas lluvias en la capital.

«Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad», el aeropuerto cerró sus operaciones de aterrizaje y despegue por tres horas a partir de las 20H53 locales (02H53 GMT), informó la cuenta oficial en X de la terminal.

En ese lapso, las autoridades prevén que «los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos permitan recuperar la capacidad operativa», detalló la publicación.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez es uno de los más transitados de América Latina y en 2024 atendió a 45,4 millones de pasajeros.

Las precipitaciones de este domingo inundaron importantes vialidades de Ciudad de México, donde el agua alcanzó hasta 50 centímetros de altura en algunas zonas.

El gobierno capitalino activó la alerta púrpura, la de mayor nivel, para la zona central de la megalópolis de nueve millones de habitantes.

ai/cjc

