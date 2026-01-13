El aeropuerto de Praga limita los aterrizajes por la intensa lluvia helada

Praga, 13 ene (EFE).- El aeropuerto internacional de Praga anunció este martes que ha limitado su operaciones, sobre todo en las llegadas, debido a la intensa lluvia helada, lo que provocará retrasos en los vuelos durante todo el día.

«Debido a la intensa lluvia helada, se están limitando las llegadas para garantizar el deshielo de la pista principal, las calles de rodaje y los puestos de estacionamiento de aeronaves», declaró a la cadena pública CT24 la portavoz del aeropuerto, Denisa Hejtmánková.

Son más de quince las llegadas retrasadas o canceladas en Praga hasta las 9:22 CET debido a la meteorología, según la web del aeropuerto.

El hielo ha causado problemas en carreteras y vías férreas en todo el país y los accidentes de tráfico y las lesiones en pavimentos resbaladizos están aumentando.

La formación de hielo en las catenarias ha paralizado los trenes en la zona de Praga, y también ha limitado el tráfico ferroviario en Ústí nad Labem y Děčín, al norte del país.

En la capital, Praga, las condiciones de hielo complicaron el tráfico matutino en el transporte público, especialmente en las afueras de la ciudad.

En Bohemia Central, Moravia del Sur y Olomouc, al noreste, algunas líneas de autobús tampoco funcionaron por la mañana debido al hielo.EFE

gm/ll/crf