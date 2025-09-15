The Swiss voice in the world since 1935

El agregado militar de EE.UU. visita las maniobras Západ-2025 de Rusia y Bielorrusia

Moscú, 15 sep (EFE).- Una delegación estadounidense, presidida por el agregado militar, visitó este lunes las maniobras militares estratégicas ruso-bielorrusas Západ-2025 en territorio de Bielorrusia, informó el Ministerio de Defensa de ese país.

«El apretón de manos entre Bielorrusia y Estados Unidos en un campo de entrenamiento militar fue algo digno de retratar», señaló Defensa en un mensaje en Telegram, que va acompañado por un vídeo.

El militar estadounidense agradeció al titular de Defensa de Bielorrusia la oportunidad de visitar los ejercicios, que causaron gran alarma en Europa del Este.

El ministro encargó a sus subordinados mostrar a los invitados estadounidenses «todo lo que les interesa».

Los militares bielorrusos subrayaron que, aparte de los estadounidenses, observan estos juegos de guerra representantes de otros dos países de la OTAN, Turquía y Hungría.

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

Con la participación de cerca de 7.000 efectivos, cuentan además con ejercicios navales en aguas de los mares Báltico y Barents con la participación de fragatas y submarinos.EFE

