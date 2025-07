El alcalde de Guayaquil dice que el grillete electrónico es un «símbolo de persecución»

3 minutos

Quito, 20 jul (EFE).- Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, consideró este domingo que el grillete electrónico que le colocaron, en el marco de investigaciones por presunto comercio ilegal de combustible, es un «símbolo de la persecución» de la que se siente víctima.

En un video publicado luego de que le colocaran el dispositivo, Alvarez defendió su gestión como alcalde.

«Seguiremos delante», dijo al anotar que le da «risa y pena» porque en vez de perseguir a «los que se han llevado todo» en distintos municipios, «los que vienen de la empresa privada, que han pagado más de ocho, diez millones de dólares en impuestos, son perseguidos y hoy tienen grillete; ese es este país, es el mundo al revés», señaló.

Sin mencionar directamente al gobernante, Daniel Noboa, Alvarez opinó que es «un gobierno que no tiene gestión, solo persecución».

«Un gobierno que la única agenda es perseguir y molestar y buscar estigmatizar a sus opositores. Así estamos hoy, pero bueno, seguimos adelante, la gente no es boba», dijo al anotar que lo único que han logrado es hacerle conocer a nivel país de forma gratis.

A su equipo del Municipio le pidió fortaleza y tener tranquilidad porque la mejor respuesta es «trabajo y gestión» y el «grillete es símbolo de la persecución, que de ahora en adelante la voy a arrastrar todos los días mientras continúa este proceso».

En el mensaje en el que se escucha de fondo un partido de fútbol, del que está pendiente y comenta, Alvarez señaló: «El Gobierno que siga celebrando, que siga teniendo la foto, que le enmarquen para ver si la ponen en algún cuarto (habitación) o también, de una vez, pónganla en el Salón Amarillo», en alusión al del palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

Alvarez, que llegó al Municipio de la mano del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseveró que este tipo de situaciones lo hacen «más fuerte».

«Yo me he formado por fuego, he pasado por fuego a lo largo de mi vida y la verdad es que no, no me hace ni cosquillas este tipo de situaciones, es más salgo hasta pintero (con buena pinta) en la foto (en la que se le ve con grillete», dijo al comentar que «hasta eso le molesta al que sabemos», pero no mencionó ningún nombre.

Caso ‘Triple A’

El sábado, Alvarez, otras 15 personas y seis personas jurídicas fueron llamadas a juicio en el denominado caso ‘Triple A’, en el que la Fiscalía indaga una presunta comercialización ilegal de combustibles.

La investigación del caso ‘Triple A’ nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Noboa, a quien el alcalde de Guayaquil acusó inicialmente de estar detrás de todo, pues dijo meses atrás ser «el único en el país» que «se le planta».

Esta Agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.

Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.

Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. EFE

sm/gbf