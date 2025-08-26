El alcalde de Moscú se niega a cambiar los «topónimos ucranianos» de la capital
Moscú, 26 ago (EFE).- El alcalde de Moscú, Seguéi Sobianin, negó este martes planes para cambiar los «topónimos ucranianos» que abundan en la capital rusa.
«Habrán leído lo que dijo el presidente (Vladímir Putin), el pueblo ucraniano es un pueblo hermano», explicó el regidor su decisión en una entrevista con el diario Komsomólskaya Pravda.
Agregó que las malas relaciones con el Gobierno ucraniano «no significan que hay que romper los lazos con todo un pueblo».
Sobianin agregó que los moscovitas son muy sensibles a los cambios de la toponimia y no quieren renunciar a denominaciones que ya les son familiares.
En cuanto a su actitud personal respecto a esos cambios, el alcalde aseguró que actualmente hay «suficientes problemas» de otro tipo, como para pensar en eso.
«Cuando no haya absolutamente nada que hacer, yo mismo lo promoveré», bromeó.
Numerosas calles, avenidas y plazas en Moscú llevan nombres de personalidades ucranianas o el de la capital de Ucrania, Kiev. EFE
mos/cg