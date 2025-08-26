The Swiss voice in the world since 1935

El alcalde de Moscú se niega a cambiar los «topónimos ucranianos» de la capital

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 26 ago (EFE).- El alcalde de Moscú, Seguéi Sobianin, negó este martes planes para cambiar los «topónimos ucranianos» que abundan en la capital rusa.

«Habrán leído lo que dijo el presidente (Vladímir Putin), el pueblo ucraniano es un pueblo hermano», explicó el regidor su decisión en una entrevista con el diario Komsomólskaya Pravda.

Agregó que las malas relaciones con el Gobierno ucraniano «no significan que hay que romper los lazos con todo un pueblo».

Sobianin agregó que los moscovitas son muy sensibles a los cambios de la toponimia y no quieren renunciar a denominaciones que ya les son familiares.

En cuanto a su actitud personal respecto a esos cambios, el alcalde aseguró que actualmente hay «suficientes problemas» de otro tipo, como para pensar en eso.

«Cuando no haya absolutamente nada que hacer, yo mismo lo promoveré», bromeó.

Numerosas calles, avenidas y plazas en Moscú llevan nombres de personalidades ucranianas o el de la capital de Ucrania, Kiev. EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR