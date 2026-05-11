El Apertura argentino entra en la recta final, con varias sorpresas y ausencias de peso

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Buenos Aires, 11 may (EFE).- El Torneo Apertura de Argentina entra este martes en su fase decisiva con la disputa de los primeros duelos de cuartos de final entre Belgrano y Unión, así como Argentinos Juniors contra Huracán, equipos que sorprendieron en octavos al dejar en el camino a Boca Juniors e Independiente Rivadavia.

Belgrano-Unión se jugará a las 19.00 horas (22.00 GMT) en el estadio Julio César Villagra de la ciudad de Córdoba, mientras que Argentinos Juniors-Huracán se disputará a las 21.30 horas (00.30 GMT del miércoles) en el estadio Diego Armando Maradona, de Buenos Aires.

Los otros dos partidos de cuartos de final transcurrirán el miércoles: Rosario Central-Racing Club y River Plate-Gimnasia y Esgrima.

Belgrano se impuso el sábado en el clásico de la provincia de Córdoba a Talleres por 0-1 y recibirá al Tatengue, que sorprendió al derrotar como visitante a Independiente Rivadavia de Mendoza por 1-2.

El conjunto mendocino llegaba a los octavos de final como el mejor del semestre, con 34 unidades tras 16 partidos de la fase clasificatoria, y con un gran presente en la Copa Libertadores.

En la otra llave, Argentinos Juniors eliminó con un 2-0 a Lanús, el actual campeón de la Copa Sudamericana, y recibirá al Globo, que logró el resultado más sorprendente del fin de semana al vencer por 2-3 a Boca Juniors en La Bombonera.

El Xeneize se convirtió así en el primero de los denominados ‘cinco grandes’ del fútbol argentino en ser eliminado del Apertura, algo que pone más presión a los dirigidos por Claudio Úbeda de cara a la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras la caída de Boca Juniors, Rosario Central, uno de los candidatos, eliminó este domingo a Independiente, y River Plate hizo lo propio ante San Lorenzo en una definición por penaltis, mientras que Racing Club dejó en el camino a Estudiantes y Gimnasia y Esgrima sorprendió al eliminar al sólido Vélez Sarsfield.

Definidos los resultados del martes y miércoles, las semifinales tendrán lugar durante el fin de semana, y la gran final está prevista para el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, para dar cierre a la primera mitad del 2026 para el fútbol argentino. EFE

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