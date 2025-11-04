El apoyo al servicio militar en Austria sube al 73 % en medio de las tensiones con Rusia

2 minutos

Viena, 4 nov (EFE).- La aprobación ciudadana del servicio militar obligatorio en Austria ha subido hasta el 73 % en el contexto de las tensiones entre Occidente y Rusia, según una encuesta del Ministerio austríaco de Defensa.

El sondeo, realizado entre agosto y octubre con entrevistas a 1.500 personas, refleja un resultado muy superior al 60 % que en un referendo en 2013 votó mantener un servicio militar de seis meses en lugar de establecer un ejército completamente profesional.

La ministra de Defensa, la conservadora Klaudia Tanner, calificó el resultado como una «clara confirmación del camino que Austria ha seguido desde 2013», y destacó el crecimiento en la aceptación del servicio militar.

La encuesta refleja que sólo el 10 % de los encuestados rechaza «completamente» el servicio militar obligatorio, mientras que el 14 % se opone «en cierta medida».

Austria es uno de los nueve países de la Unión Europea (UE) que mantiene el servicio militar obligatorio, con una formación de seis meses para hombres mayores de 18 años y una prestación social alternativa de nueve meses.

Tanner aseguró que hasta finales de año una comisión de su ministerio planteará propuestas para mejorar la defensa del país, como aumentar la duración del servicio militar o aumentar el número de reservistas.

Austria es un país neutral desde 1955 y es un principio con un gran respaldo: el 75 % de los encuestados afirma apoyar la neutralidad, aunque difieren en su interpretación, entre la mera no intervención militar y una política exterior de no injerencia.

Un 56 % de los ciudadanos se muestra favorable en la encuesta a aumentar el gasto en Defensa, en un país que históricamente ha destinado menos del 1 % del PIB a ese ámbito.

En 2023 Austria dedicó el 0,6 % a Defensa, el tercer país con el gasto más bajo en la UE, sólo por encima de Irlanda y Malta.

La actual coalición de Gobierno de conservadores, socialdemócratas y liberales se ha propuesto como objetivo aumentar el gasto hasta el 2 % para 2032. EFE

