El argentino Fabrizio Angileri deja el Getafe y ficha por el Corinthians

2 minutos

São Paulo, 27 feb (EFE).- El Corinthians brasileño anunció este jueves el fichaje del lateral izquierdo argentino Fabrizio Angileri, quien militaba en el Getafe de España.

Angileri, de 30 años, llega a coste cero y ha firmado un contrato con el conjunto paulista por una sola temporada, hasta el 31 de diciembre de 2025, según informó el club en una nota.

«Cuando apareció la oportunidad del Corinthians, no me lo pensé dos veces. Me buscaron otros clubes, pero Corinthians es un gigante de Sudamérica», celebró el defensor en declaraciones a los medios oficiales del equipo de São Paulo.

Formado en las categorías de Godoy Cruz, Angileri se refirió a su primera aventura en el fútbol brasileño como «un gran paso» en su carrera deportiva.

Antes, jugó en River Plate, desde donde dio el salto al Viejo Continente para defender los colores del Getafe entre 2022 y 2025.

El lateral decidió rescindir su contrato con el cuadro azulón y unirse a las filas de un Corinthians dirigido por el también argentino Ramón Díaz y en el que también juega su compatriota Rodrigo Garro.

A pesar de la corta duración del contrato, la directiva albinegra fijó una multa de rescisión por Angileri de 300 millones de reales (51 millones de dólares o 49,5 millones de euros) para equipos brasileños y de 100 millones de euros para extranjeros.

Corinthians, liderado por el delantero neerlandés Memphis Depay, espera sufrir menos este año para mantenerse en la primera división del Campeonato Brasileño y, por otro lado, clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El miércoles, el cuadro de Ramón Díaz sudó para eliminar a Universidad Central de Venezuela (UCV) y acceder a la tercera ronda previa del torneo, último paso para acceder a la fase de grupos. EFE

