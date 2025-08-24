El argentino Luka Romero le da triunfo a Cruz Azul sobre el campeón Toluca

México, 23 ago (EFE).- El argentino Luka Romero convirtió este sábado un gol para darle al Cruz Azul una victoria por 1-0 sobre el campeón Toluca, en la sexta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón fueron mejores en la primera mitad, pero no lo reflejaron en el marcador, en parte por las buenas salidas del guardameta Hugo González.

En la segunda parte volvieron a tener la iniciativa y acosaron a los Diablos con tiros de media distancia.

En el 78, cuatro minutos después de entrar a la cancha, Romero aprovechó en el área un servicio de Jesús Orozco, burló la marca y de cabeza puso el 1-0.

Toluca luchó, pero su ataque fue casi nulo y sufrió su segunda derrota para colocarse en el sexto lugar.

Con el triunfo, los Azules llegaron a cuatro triunfos, dos empates y 14 puntos, uno menos que el Monterrey del español Sergio Ramos, líder después de golear por 3-0 al Necaxa.

El argentino Lucas Ocampos, el español Sergio Canales y su compatriota Sergio Ramos anotaron los goles de los Rayados del entrenador Domenec Torrent.

Rayados y celestes enviaron al tercer lugar al Pachuca, que empató 1-1 con el León del mundialista colombiano James Rodríguez.

El panameño Ismael Díaz convirtió un penalti para darle al León de James la igualada, luego de que los Tuzos tomaran ventaja con un una pena máxima bien cobrada por el marroquí Oussama Idrissi.

En otro duelo de este sábado, el Tigres UANL logró un dramático empate por 2-2 con el Mazatlán

Los argentinos Angel Correa y Nicolás Ibáñez anotaron por Tigres, en tanto el argentino Facundo Almada y el brasileño Fabio lo hicieron por Mazatlán.

La sexta fecha del campeonato arrancó este viernes cuando el Juárez venció por 2-1 al Santos Laguna y Querétaro, 3-2 al San Luis, en tanto Tijuana-Guadalajara empataron 3-3.

Mañana, el América visitará al Atlas y Puebla a los Pumas UNAM.EFE

