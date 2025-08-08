El argentino Marcos Rojo acuerda paso a Racing Club tras rescindir con Boca Juniors

2 minutos

Buenos Aires, 8 ago (EFE).- El defensor argentino Marcos Rojo, que el jueves rescindió su contrato con Boca Juniors, llegó este viernes a un acuerdo para incorporarse a Racing Club, protagonizando así uno de los traspasos más resonantes del mercado de pases del fútbol en Argentina.

El defensor de 35 años, que jugó por varias temporadas en el Manchester United inglés y en la selección albiceleste, ya se sometió con éxito a la revisión médica y tiene todo listo para cerrar su incorporación a Racing, según informaron a EFE fuentes de la ‘Academia’.

Rojo se sumará al plantel del vigente campeón de la Copa Sudamericana y uno de los equipos argentinos que está en carrera por la Copa Libertadores de la presente edición.

Tras firmar el jueves la rescisión de su contrato con Boca después de semanas de crecientes diferencias con la dirigencia y el cuerpo técnico, el zaguero publicó este viernes un mensaje de despedida en sus redes sociales y destacó que, como hincha del club, vestir la camiseta azul y oro fue un sueño.

«Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron, aunque a veces las cosas no salían», escribió Rojo en su publicación, en referencia a las críticas contra su desempeño en los últimos meses, durante los que perdió lugar en el equipo titular.

Este mismo viernes, Boca anunció la rescisión del contrato del futbolista mediante un comunicado en el que destacó los cuatro títulos que logró en el club y agradeció «su profesionalismo y compromiso».

El zaguero completó 118 partidos oficiales a lo largo de cuatro temporadas en el ‘Xeneize’ y anotó 9 goles.

Con el paso del tiempo, Rojo se convirtió en referente del vestuario hasta vestir la cinta de capitán, y se coronó campeón de la Copa Argentina en 2021, la Copa de la Liga y Liga Profesional en 2022, y la Supercopa Argentina en 2023. EFE

