El argentino Martín Nervo se despide del Atlas sin idea de su futuro

Guadalajara (México), 14 jun (EFE).- El defensa argentino Hugo Martín Nervo se despidió este sábado del Atlas con la intención de seguir en el fútbol, pero sin idea de su futuro.

«Voy a seguir jugando hasta que no sienta más las ganas de levantarme todos los días a entrenar; sigo entrenando con normalidad para llegar lo mejor posible a donde Dios disponga», dijo el zaguero de 34 años en una conferencia de prensa.

Nervo llegó al Atlas en junio del 2019 y se convirtió en un referente del equipo con el que conquistó el campeonato en el torneo Apertura 2021, luego de 70 años sin un título, y el del Clausura 2022.

El argentino, que disputó 222 partidos oficiales con los Rojinegros, conquistó la Copa Campeón de Campeones y el reconocimiento al mejor defensa central de la Liga MX en la temporada 2021-2022.

Nervo tenía contrato hasta diciembre de 2025, pero el miércoles pasado la directiva le comunicó que no está en los planes para el torneo Apertura 2025.

«La decisión la ha tomado la directiva, yo no, a mí me toma por sorpresa. Tenía pensado finalizar mi contrato, era lo que estaba en mi cabeza. El por qué, no lo sé. Me dijeron que era así y no había vuelta atrás», explicó.

El defensa central se dijo dolido por tener que dejar al Atlas de manera tan inesperada.

«No era como yo esperaba cerrar este ciclo en el club; había formas mejores. Se dio así y tenía dos caminos: el enojarme o darle para adelante y pensar en lo que viene. Es triste irse así de un club en el cual estuve mucho tiempo y viví cosas maravillosas», expresó.

Aníbal Fájer, presidente del Atlas, dio a conocer que la decisión fue tomada por un comité deportivo que consideró que era el mejor momento para cerrar el ciclo del argentino, quien se va como jugador libre.

«Es un jugador importante, pero creemos que es la mejor decisión para Atlas. (Es) una decisión complicada terminar anticipadamente la relación contractual que tenemos con Martín. No hay ninguna oferta, Martín podrá jugar donde él decida», comentó. EFE

