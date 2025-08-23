The Swiss voice in the world since 1935

El argentino Mateo Sanabria llega a Brasil para fichar por el Bahía

Río de Janeiro, 23 ago (EFE).- El delantero argentino Mateo Sanabria arribó este sábado a Brasil para fichar por el Bahía, equipo del grupo City al que llega procedente del emiratí Al Ain, con el que disputó el reciente Mundial de Clubes.

Fuentes del club de la ciudad de Salvador explicaron que Sanabria pasará este mismo sábado por los correspondientes exámenes médicos, requisito previo a la firma del contrato, que según la prensa local le atará al Bahía hasta fines de 2030.

El club no ha revelado el monto de la operación, pero medios locales la han cifrado en unos cinco millones de euros.

Sanabria actúa como extremo por la banda izquierda, tiene 21 años e inició su carrera profesional en el Lanús, desde el que pasó luego al Central Córdoba.

A mediados del año pasado fue traspasado al Al Ain, con el que disputó 33 partidos y anotó solo seis goles. EFE

