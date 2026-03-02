El argentino Nahuel Gallo llega a Buenos Aires tras ser liberado en Venezuela

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado el domingo tras quince meses detenido en Venezuela, llegó a Buenos Aires esta madrugada en un avión privado fletado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), donde fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez y autoridades de su país.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza lo esperaban el canciller argentino, Pablo Quirno; la senadora y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; la actual ministra de esa cartera, Alejandra Monteoliva; y el gobernador de Catamarca (provincia de donde Gallo es originario), Raúl Jalil.

El gendarme liberado no dio declaraciones a la prensa, que solo pudo registrar su llegada a Argentina desde una larga distancia.

«Ya Nahuel Gallo está en la Argentina. Víctor volvió a abrazar a su papá. Verlos juntos fue muy emotivo, pude conocerlo y su templanza es tremenda. Bienvenido a casa, Nahuel. Libertad para TODOS los presos políticos», escribió en X la secretaria del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, quien también lo recibió en el aeropuerto.

La AFA fue el primer organismo en informar el domingo de la liberación de Gallo, quien ha estado detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Su libertad se logró a partir de gestiones entre los presidentes de la institución que rige el fútbol argentino y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El gendarme llegó a Buenos Aires en un avión privado fletado por la AFA tras muchas horas de viaje, ya que realizó paradas en Guayaquil (Ecuador) y Arica (Chile).

«Nahuel Gallo regresa al país. El fútbol, un puente humanitario». La AFA difundió en la tarde del domingo un comunicado encabezado con esta frase y acompañado por una fotografía en la que se pudo ver al argentino ya liberado junto al avión que lo iba a transportar a Argentina.

A continuación confirmaron la liberación tanto la esposa de Gallo como el canciler Quirno, ambos a través de la red social X. EFE

