El argentino Neveleff seguirá al frente de la selección dominicana de fútbol hasta 2030

Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El argentino Marcelo el ‘Ruso’ Neveleff seguirá al frente de la selección de fútbol de República Dominicana hasta el final de las eliminatorias para el Mundial de 2030, informó este martes la federación de ese deporte.

El entrenador también continuará con sus funciones de coordinador de selecciones masculinas.

«Los buenos resultados obtenidos por la selección dominicana en sus diversas categorías, además de las notables mejorías mostradas por cada una en sus respectivas presentaciones, fueron motivos suficientes para que la Comisión de Selecciones Nacionales apostara por la continuidad de Neveleff», dijo la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) en un comunicado.

Neveleff ha estado al frente de la dirección técnica del combinado tricolor de mayores y de la coordinación de selecciones nacionales desde enero de 2023 y entre sus logros están la clasificación a la Copa Oro Concacaf 2025 y el ascenso a Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Además, por vez primera el seleccionado absoluto masculino estuvo «bastante cerca» de avanzar a la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026, sin olvidar que bajo su gestión varios futbolistas que hacen vida en ligas de alto nivel en Europa han decidido vestir la camiseta nacional.

En cuanto a la planificación y metodología implementada en las diversas categorías de la selección dominicana, se ha observado que van calando en el desarrollo individual de los jugadores con repercusión en lo colectivo, añadió la información.

«De ello hablan lo cerca que estuvo el país de clasificar al Mundial FIFA sub-17 de este año y la gran actuación en el Campeonato sub-15 de Concacaf 2025 donde culminó invicta y sin recibir goles», refirió la Fedofutbol.

Neveleff ha conformado un cuerpo técnico unificado para todas las categorías de la selección dominicana que permite un trabajo unificado para que los jugadores más jóvenes vayan asimilando lo que deberán ejecutar en la selección mayor.

Allí también, según la nota, se ha dado oportunidad a diversos entrenadores dominicanos para que aporten sus conocimientos al tiempo que se nutran de lo que los extranjeros puedan aportar en beneficio del fútbol nacional. EFE

