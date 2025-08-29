The Swiss voice in the world since 1935

El argentino Pablo Guiñazú, nuevo entrenador del Libertad

Asunción, 29 ago (EFE).- Libertad presentó este viernes al argentino Pablo Guiñazú como su nuevo entrenador, en reemplazo del paraguayo Sergio Aquino, quien renunció la víspera luego de haber dirigido al Gumarelo desde noviembre de 2024.

«¡Bienvenido a tu casa, profe! Pablo ‘Cholo’ Guiñazú asume la dirección técnica del Club Libertad», publicó el conjunto paraguayo en la red social X.

Aquino abandonó este jueves el cargo luego haber conquistado con el conjunto repollero la Copa Paraguay 2024, la Supercopa Paraguay 2024 y el Torneo Apertura 2025.

Pese a los tres títulos en el ámbito local, Libertad perdió ritmo y no ha logrado despuntar en el Clausura local, donde marcha sexto con 12 puntos, a cuatro del líder Cerro Porteño.

Asimismo, fue eliminado de la Copa Libertadores, el pasado 22 de agosto, cuando el argentino River Plate se impuso en la tanda de penaletis por 3-1 en el partido de vuelta de los octavos de final.

El ‘Cholo’ Guiñazú, exjugador del argentino Talleres y del brasileño Internacional, regresa a Libertad luego de haber pasado por sus filas en 2004 y 2013.

En Paraguay, su única experiencia como entrenador fue con Sol de América y también dirigió en su país a Atlético Tucumán y Talleres. EFE

nva/car

