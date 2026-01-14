El argentino Rodrigo Contreras deja la Universidad de Chile para jugar en Millonarios

Bogotá, 13 ene (EFE).- El delantero argentino Rodrigo Contreras fue anunciado este martes como nuevo refuerzo de Millonarios, club colombiano al que llega cedido por un año luego de jugar en 2025 en la Universidad de Chile.

«Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Rodrigo Contreras se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra», detalló el conjunto bogotano en un comunicado.

El ariete de 30 años llega al equipo colombiano tras un destacado paso por el fútbol chileno en el que estuvo tres años.

En ese periodo anotó 19 tantos con Deportes Antofagasta en segunda división en 2023; 17 con Everton en 2024 en primera y 10 con la Universidad de Chile el año pasado.

Igualmente, ha jugado en los equipos argentinos San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Quilmes, Arsenal, Aldosivi, Defensa y Justicia y Platense; en el Necaxa mexicano y en el Sporting Braga B portugués.

Además hizo parte de la selección argentina sub-20 que ganó el Sudamericano de la categoría de 2015 en Uruguay.

«El atacante se caracteriza por su buen posicionamiento dentro del área, su lectura de espacios, movilidad y eficacia de cara al gol, cualidades que le permiten ser una alternativa constante en el frente de ataque y aportar soluciones ofensivas al equipo», agregó Millonarios.

El argentino jugará en la delantera del equipo capitalino con el veterano Radamel Falcao García, que la semana pasada volvió al club menos de un año después de su salida para tener un «último baile».

Este semestre, Millonarios, que disputará la Copa Sudamericana, también contrató al centrocampista chileno Rodrigo Ureña, al volante Mateo García, al extremo Julián Angulo, al lateral Sebastián Valencia y al veterano delantero Carlos Darwin Quintero. EFE

