El argentino Vojvoda afirma que Neymar no es un problema sino una solución para el Santos

Río de Janeiro, 26 ago (EFE).- El argentino Juan Pablo Vojvoda, presentado este martes como nuevo técnico del Santos, afirmó que Neymar, que regresó este año al club en que inició su carrera, no es un problema sino una solución para el equipo.

El argentino, que hasta hace pocos días era el entrenador del también brasileño Fortaleza, aseguró en una rueda de prensa que Neymar es un jugador «determinante» dentro de la cancha y destacó el interés del delantero de recuperarse tras casi dos años parado por lesiones, para ser tenido nuevamente en cuenta en la selección brasileña.

«Neymar no es un problema. Es la solución y yo tengo que ayudarlo en eso. Lo veo jugando tanto con la camisa 10 como con la 9. Él quiere el balón en los momentos difíciles para ayudar a todo el equipo a rendir», afirmó el entrenador argentino de 50 años.

Vojvoda dijo que, en una conversación que tuvo con el otrora capitán de la selección brasileña, Neymar dejó claro su compromiso con el Santos.

El exatacante del Barcelona y del PSG se quedó por fuera de la lista de convocados por Brasil para los partidos con Chile y Bolivia de septiembre por las eliminatorias mundialistas debido a que tuvo que ser tratado a última hora por un edema en una pierna.

Neymar, sin embargo, había conseguido su mayor secuencia de partidos con el Santos, en algunos de los cuales venía destacando y siendo determinante, tras las diferentes lesiones que le impidieron mejores resultados en sus primeras semanas con el club.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, dejó claro que no necesita probar a Neymar debido a que lo conoce muy bien, pero que le exigirá que esté en perfecto estado físico si quiere ser convocado para la selección que disputará el Mundial de 2026.

Vojvoda afirmó que una de las primeras cosas que conversó con los dirigentes del Santos al aceptar la propuesta para asumir como técnico fue precisamente la importancia de la actual temporada para Neymar en su objetivo de regresar a la Canarinha.

«Voy a aprender con Neymar y aprender cómo es estar con un jugador como él. No es un futbolista cualquiera. Es uno de los mejores del mundo, que consiguió todo por su capacidad y humildad. Quiero ayudarlo. Él ama el Santos y el Santos lo ama», dijo.

El argentino también se refirió a la presión de asumir como técnico en un momento delicado para el Santos, amenazado con caer entre los cuatro últimos de la clasificación, lo que lo castigaría a jugar nuevamente a la segunda división.

«Sé que tenemos que ganar los próximos partidos. El objetivo será conseguir rendimiento y dar una respuesta inmediata. El momento es difícil, pero necesitamos estar juntos y corregir los errores. Tenemos que confiar en nuestro elenco y en nuestros jugadores», afirmó. EFE

