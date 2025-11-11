El artista mexicano Ermilo Espinosa presenta Símbolos del Infinito en un “diálogo vivo”

2 minutos

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El artista mexicano Ermilo Espinosa presenta su nueva exposición hiperrealista ‘Símbolos del Infinito’, que invita a una experiencia activa en la que el artista no solo expone, sino que “dialoga y vive el arte” junto con los asistentes.

Tras el éxito de su pasada muestra ‘Delirios Abisales’, la cual recibió a más de 50.000 visitantes en el Museo de las Artes (MUSA) de Guadalajara (oeste de México), Espinosa regresa con una propuesta que explora el valor emocional y simbólico de las imágenes.

“Cada símbolo es un puente entre lo que vemos y lo que sentimos”, destacó el pintor a EFE, y añadió que esta exposición invita a los espectadores “a cruzar ese puente, a explorar lo visible y lo invisible que nos habita”.

La inauguración, que se llevará a cabo el 1 de diciembre a las 18:30 horas locales y permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre en el MUSA, es presentada por Artevivo Global, una plataforma de arte contemporáneo recientemente destaca por Forbes México por su “enfoque transformador y sostenible” dentro del mundo del arte.

La empresa no solo apuesta por comercializar el arte, la moda o las experiencias creativas, sino también promover un arte con propósito, en el que el artista establezca un vínculo con el público.

Simbolismo, técnica y emoción

Con más de una decena de obras originales cargadas de “simbolismo, técnica y emoción”, Espinosa busca conectar el presente con los recuerdos, los sueños y la fuerza significativa que los símbolos tienen en la vida cotidiana.

“La calidad y el propósito hacen la diferencia”, afirmó la fundadora de la plataforma, Karla Canavan.

La curaduría de la exposición está a cargo de Valentina Leal, formada en el Instituto Marangoni Firenze, en colaboración con Daniela Chávez, graduada de Regent’s University en Londres, aportando “una mirada contemporánea e internacional” que fortalece el diálogo entre el arte mexicano y las tendencias globales.

Durante los días de exhibición se realizarán actividades especiales como sesiones de ‘Café con Arte’, conversaciones con el artista, talleres creativos y charlas sobre temas como bienestar integral, liderazgo femenino, educación artística y conservación ambiental. EFE

PBD-fmr/cll/afs/rrt

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Artevivo Global para la difusión de este contenido.