El Atlético ficha a la internacional costarricense Priscila Chinchilla

1 minuto

Madrid, 3 ene (EFE).- Priscila Chinchilla, extremo internacional costarricense de 24 años que actualmente se encontraba libre tras finalizar su vínculo con el Zenit ruso, se ha convertido en nueva jugadora del Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2027, según ha anunciado el club rojiblanco.

Priscila pasó en sus inicios por clubes de su país como el Suva Sports, Arenal de Coronado, AD Moravia, CODEA Alajuela y el Alajuelense antes de dar el salto al fútbol europeo en el año 2021 de la mano del Glasgow City, siendo elegida como la mejor futbolista de la liga escocesa en el 2022. Finalmente, tras una temporada en el Pachica mexicano, llegó al Zenit en el 2024.

En lo que respecta a la trayectoria con su selección nacional, debutó en la absoluta con 17 años y es una fija en el equipo. En el comunicado del anuncio de su contratación, el Atlético indica: «Con este fichaje el club incorpora a una extremo que destaca por su velocidad, desborde en los metros finales del ataque y con gran capacidad goleadora». EFE

