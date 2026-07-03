El balance del atentado con bomba en la capital siria asciende a 10 muertos

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El balance del atentado con bomba perpetrado el jueves en un café de Damasco aumentó a 10 muertos y 21 heridos, informó el Ministerio sirio de Salud el viernes.

En su anterior recuento, el ministerio había informado de nueve fallecidos y 20 heridos.

La explosión se produjo en un café situado cerca del Palacio de Justicia, en un barrio muy concurrido del centro de la capital siria.

Según las autoridades fue provocada por un artefacto explosivo. La bomba artesanal, de alrededor de un kilo, estaba cargada con fragmentos metálicos.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque.

La toma del poder por una coalición islamista que derrocó a finales de 2024 al presidente Bashar al Asad puso fin a la guerra civil. Desde entonces, las autoridades trabajan para reunificar un país fragmentado por el conflicto y reconstruir sus instituciones.

Este atentado es el más mortífero en Damasco desde el ataque contra una iglesia en junio de 2025, que dejó 25 muertos. Aquel fue reivindicado por un grupo fundamentalista sunita, mientras que las autoridades lo atribuyeron al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

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