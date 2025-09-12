El Banco Central de Perú reduce la tasa de interés de referencia a 4,25 %

Lima, 11 sep (EFE).- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta ubicarla en 4,25 %, muy cerca del nivel estimado como neutral, informó este jueves tras su reunión mensual.

La decisión tomó en cuenta que en agosto pasado la tasa mensual de inflación total fue de -0,29 %, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0,08 % y la tasa de inflación total a doce meses disminuyó de 1,7 % en julio a 1,1 % en agosto.

El BCRP señaló que este resultado «se estima transitorio» y se explica, principalmente, «por la corrección, más rápida de lo esperado, de los precios de algunos alimentos».

Añadió que las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 2,2 % en agosto, dentro del rango meta de inflación, establecido en un máximo de 3 %.

«En agosto, la mayoría de los indicadores de situación actual mejoraron, mientras que los de expectativas sobre la actividad económica registraron resultados mixtos. Casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial», indicó.

El banco sostuvo que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, «con un sesgo a la baja por la alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global».

Asimismo, reiteró que el directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria.

En la sesión, el directorio del BCRP también redujo las tasas de interés de las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero, bajo la modalidad de ventanilla, a 2,25 % anual para depósitos overnight.

Además, estableció una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales, que podrán ser superiores en función al monto de las operaciones..

La próxima sesión del directorio del BCRP en la que se evaluará el Programa Monetario se realizará el 9 de octubre. EFE

