El Banco de Jamaica muestra preocupación por aumento de inflación tras impacto de Melissa

San Juan, 19 dic (EFE).- El Banco de Jamaica (BOJ) expresa su preocupación porque el impacto del huracán Melissa en la economía ha sido más pronunciado de lo previsto inicialmente, lo que aumenta el riesgo de que la inflación sea mayor.

De acuerdo con un informe publicado esta semana por el BOJ, las estimaciones más recientes indican que los daños en carreteras, edificios, la red eléctrica y otras infraestructuras superan el 40 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, por encima de la estimación anterior del 30 %.

El huracán Melissa azotó Jamaica el 28 de octubre como un huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir Simpson), causando la muerte de al menos 45 personas y dejando daños en infraestructuras por valor de más de 9.000 millones de dólares estadounidenses (unos 7.675 millones de euros).

«Este aumento inicial de los precios, probablemente será más fuerte y persistente de lo previsto inicialmente. Como resultado, el riesgo al alza del desastre sobre las perspectivas de inflación es mayor, lo que significa que la inflación podría ser más alta de lo previsto», lamenta el Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) del BOJ.

Asimismo, el BOJ señala que el sector agrícola ha sufrido daños que ascienden aproximadamente al 50 % del PIB del sector para 2024.

En este contexto, el comité del BOJ ha decidido por unanimidad mantener el tipo de interés oficial, que se ofrece a las Instituciones de Depósito (DTI, por sus siglas en inglés) sobre sus saldos en cuentas corrientes en el Banco de Jamaica, en el 5,75 % anual, y seguir actuando de forma proactiva para preservar la estabilidad relativa en el mercado de divisas.

El banco jamaicano afirma que la decisión de mantener el tipo de interés oficial en este momento se basa en varios factores, entre ellos la inflación general anual, que aumentará considerablemente en los próximos meses desde el 4,4 % registrado en noviembre de 2025 y se mantendrá elevada a corto plazo.

Según los datos recopilados, la inflación superará el objetivo del banco, situado entre el 4 % y el 6 %, a principios de 2026.

«Este aumento refleja principalmente el impacto del huracán en las principales parroquias productoras de alimentos y las interrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en los sectores de la energía y la agricultura, sobre los que la política monetaria no puede influir», asevera el documento emitido por el banco.

El Banco de Japón apunta que la inflación subyacente, que excluye los precios de los productos agrícolas y los combustibles del índice de precios al consumo (IPC), también aumentará en los próximos 12 meses, lo que refleja otra ola de subidas de precios de otros bienes y servicios, como los relacionados con las reparaciones domésticas, las comidas en restaurantes y los artículos de cuidado personal, a través de los efectos de segunda ronda sobre los precios.

El Banco de Jamaica ha adelantado que prevé que el crecimiento de la inflación subyacente se verá respaldado por el previsible incremento del gasto general en el contexto de los esfuerzos de reconstrucción, facilitado en gran medida por la financiación externa a los sectores público y privado.

Tras el huracán, el Parlamento suspendió la regla fiscal durante un periodo inicial de un año y el BOJ aseguró que esto respaldará la capacidad del sector público para aumentar el gasto destinado a los esfuerzos de recuperación y ayuda.

Por su parte, el Instituto de Estadística de Jamaica ha informado de que la inflación general anual en noviembre de 2025 fue del 4,4 %, lo que superó las previsiones del Banco de Jamaica y el 2,9 % registrado en octubre de este año.

Por último, el banco pronostica que para el año fiscal 2026/27, se espera un crecimiento del PIB real de entre el -1 % y el 1 %, lo que refleja el inicio de los esfuerzos de recuperación, que se intensificarán en los próximos años. EFE

