El Banco de México emite 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- El Banco de México (Banxico) puso en circulación este miércoles 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Nueve de estas piezas estarán dedicadas a la capital mexicana, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte), las tres ciudades mexicanas sedes de este evento deportivo. Las otras tres, indicó la institución central en un comunicado, “exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural” del país.

Además precisó que la colección está conformada por “cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata)”.

También señaló que las piezas, acuñadas por la Casa de Moneda de México, se dividen en monedas bimetálicas de cuño corriente con forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos (1,16 dólares), mientras que las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de 25 pesos (1,45 dólares) para las de oro, y de 10 pesos (0,58) para las de plata.

Y detalló que las monedas bimetálicas tienen incorporado, en su anverso común, al Escudo Nacional con la leyenda: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior.

En el caso de la moneda dedicada a la Ciudad de México, donde será la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio, se mostrará a un jugador de fútbol con un balón y a la derecha, el Ángel de la Independencia, símbolo de la metrópoli mexicana.

Mientras que la de Guadalajara mostrará también a un futbolista acompañado de la escultura de la diosa Minerva, uno de los íconos más representativos de la ciudad.

Y será la moneda de Monterrey la que presente la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, que tendrá también un balón de fútbol impactando en una red.

Las tres llevarán inscrita la frase: ‘COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026’.

Entre la colección de oro habrá una pieza decorada con un balón de fútbol y un jaguar acompañado de flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca con el logotipo oficial del evento deportivo de la FIFA 2026.

Por último, Banxico explicó que las características técnicas de las piezas corresponden a lo publicado en los decretos del 6 de junio de 2025 y el 10 de marzo de 2026 del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá, será protagonizado por las selecciones de México y Sudáfrica y el 11 de junio en el estadio Azteca.

El mítico estadio albergará cinco partidos del Mundial, la ciudad de Guadalajara (oeste) será sede de cuatro más, misma cantidad programada en el estadio de la ciudad de Monterrey (norte).

Será la tercera vez en la historia que México sea sede de un Mundial. Antes recibió la de 1970, en la que se coronó la selección de Brasil de Pelé, y la de 1986, en la que Argentina, de Diego Maradona, fue campeón. EFE

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