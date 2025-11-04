El BCE asegura que el escepticismo sobre el euro desaparece cuando la gente lo usa

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) asegura que el escepticismo entre la población respecto al euro desaparece cuando los ciudadanos comienzan a usarlo tras la introducción.

Los economistas del BCE Ferdinand Dreher y Nils Hernborg dicen en un blog publicado este martes en la web de la entidad que se trata de un «amor a segunda vista» en un momento en el que Bulgaria está a las puertas de introducir el euro en enero de 2026.

En Bulgaria las encuestas manifiestan ahora escepticismo o rechazo al euro en algo más de la mitad de la población.

Pero el BCE dice que otras encuestas muestran que el apoyo al euro aumenta una vez que la gente comienza a usarlo en su vida diaria.

«Cuando los países se preparan para adoptar el euro, la opinión pública está a menudo vacilante o dividida», dicen Dreher y Hernborg en el blog.

La mayor preocupación de la gente es que suban los precios y una pérdida de soberanía del país o del sentido de identidad nacional.

Pero los economistas del BCE aseguran que la población apoya el euro una vez que ha sido introducido en el país, un modelo de comportamiento que han observado mediante encuestas en todas las naciones que adoptaron el euro a partir de 2002, que son Eslovenia (2007), Chipre y Malta (2008), Eslovaquia (2009), Estonia (2011), Letonia (2014), Lituania (2015) y Croacia (2023).

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, auguró este martes en Sofía que la adopción del euro en Bulgaria el próximo 1 de enero traerá «prosperidad y seguridad» al país balcánico, el socio más pobre de la Unión Europea (UE). EFE

aia/psh