El BCE defiende que la simplificación normativa debe mantener la resiliencia de la banca

3 minutos

Bruselas, 15 ene (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, defendió este jueves que los esfuerzos para simplificar la regulación bancaria deberían mantener la resiliencia del sector y subrayó que esta fortaleza constituye una de las «pocas ventajas competitivas» de la Unión Europea.

De Guindos abordó con los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo las recomendaciones emitidas en diciembre por el grupo de trabajo de alto nivel del BCE sobre la simplificación de la normativa bancaria.

Estas llaman a impulsar la armonización y la integración financiera, asegurar que las autoridades prudenciales pueden cumplir su misión y a mantener la cooperación internacional con la implementación «total, a tiempo y fiel» de las normas internacionales de Basilea III por parte de «todas las jurisdicciones», recordó.

Asimismo, el BCE contempla un régimen simplificado para los bancos de menor tamaño que podría «ser compensado con ratios de capital y liquidez más altos», según dijo de Guindos, quien precisó que el emisor no ha hecho cálculos sobre cuál podría ser esta exigencia adicional puesto que sus recomendaciones son cualitativas y destinadas a debatirse con los legisladores.

El vicepresidente del BCE incidió en que los requisitos de capital, solvencia y liquidez a los que están sujetas las entidades europeas no limitan su capacidad para prestar a la economía real y consideró que «esta es una de las pocas ventajas competitivas que tenemos en Europa».

«Tener una industria bancaria solvente y resiliente en Europa es muy importante en un mundo complicado», dijo de Guindos, quien añadió que «los bancos no pueden quejarse» puesto que se han beneficiado de ello.

«Si se miran las valoraciones de los bancos europeos desde el final del Covid es bastante obvio que hay algo que hemos puesto en marcha correctamente y que están beneficiándose de ello», dijo.

En este sentido, subrayó que la brecha entre la valoración de los bancos europeos y los estadounidenses se ha cerrado, que la rentabilidad de la banca europea ha pasado del 4 % antes de la pandemia a superar el 10 %, y que en Europa hasta ahora no se ha producido «ningún tipo de accidente» como los se dieron en Estados Unidos y Suiza, en referencia a las crisis de SVB y el colapso de Crédit Suisse en 2023.

«La resiliencia es clave para nosotros», insistió.

Por otra parte, el vicepresidente del BCE reiteró que el emisor está «a favor de la consolidación transfronteriza» de la banca europea para favorecer la creación de una auténtica unión de los mercados de capitales en la UE.

Subrayó que en algunos países se han puesto «dificultades políticas» a adquisiciones o fusiones entre entidades y recordó que la Comisión Europea ya ha abierto procedimientos contra las jurisdicciones en las que se han dado estos casos.

Bruselas tiene abiertos procedimientos de infracción contra España por las normas utilizadas para condicionar la opa de BBVA sobre Sabadell y en Italia por el decreto aplicado para imponer condiciones a la compra de BPM por UniCredit. EFE

