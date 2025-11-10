El BCE impone pagos a ABANCA de hasta 187.650 euros por no identificar riesgos climáticos

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 10 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha impuesto a ABANCA Corporación Bancaria pagos periódicos coercitivos de hasta 187.650 euros por no haber identificado suficientemente sus riesgos por el clima.

El BCE informó este lunes de que Abanca ha incumplido la decisión de la entidad sobre los riesgos relacionados con el clima y medioambientales.

«ABANCA no realizó una evaluación suficiente y no documentó la importancia de sus riesgos relacionados con el clima y medioambientales antes de la fecha límite», considera el BCE.

El BCE decidió el 1 de diciembre de 2023 exigir a ABANCA, entre otras cosas, realizar una evaluación de sus riesgos relacionados con el clima y medioambientales.

La decisión exigía que ABANCA reforzara la identificación de los riesgos materiales relacionados con el clima y medioambientales a los que está o puede estar expuesto y previó la acumulación de pagos periódicos coercitivos en caso de que no cumpliera con esta exigencia antes del 31 de marzo de 2024.

ABANCA, que incumplió el requerimiento del BCE durante 65 días completos en 2024, podría impugnar la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Los pagos periódicos coercitivos son una de las medidas de ejecución que el BCE puede aplicar de acuerdo con la legislación de la UE.

Su principal objetivo es que los bancos cumplan lo antes posible los requerimientos establecidos en las decisiones de supervisión y los reglamentos del BCE.

Si el BCE impone dichos pagos, el banco tiene que abonar una sanción de hasta el 5 % de su volumen de negocio medio diario por cada día de incumplimiento de un requerimiento, durante un período máximo de seis meses. EFE

