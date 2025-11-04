El BCE impone una multa de 405.000 euros al banco estonio AS LHV Group

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) impuso una multa de 405.000 euros al banco estonio AS LHV Group por calcular mal sus riesgos ponderados relacionados con las exposiciones de los tipos de cambio de divisas e infringir la regulación de informar de riesgos al mercado.

El BCE informó este martes de que el AS LHV Group subestimó durante ocho trimestres consecutivos, desde el segundo trimestre de 2022 y hasta el primer trimestre de 2024, el riesgo de mercado de sus activos ponderados por riesgo al incluir incorrectamente su exposición a la libra dentro del grupo en el cálculo de su posición al contado neta en la libra.

La posición neta al contado en la libra de un banco es la exposición neta que tiene a esta divisa, calculada como sus activos denominados en la libra menos obligaciones, añade el BCE.

El AS LHV Group cometió la infracción con «negligencia seria, derivada de deficiencias significativas en su gestión de riesgo y control internos», según la entidad monetaria. EFE

aia/pddp