El BCE prevé que la legislación del euro digital se apruebe en segundo trimestre de 2026

2 minutos

Bruselas, 4 sep (EFE).- El Banco Central Europeo prevé que la Unión Europea apruebe en el segundo trimestre de 2026 el marco legal que regulará el uso del euro digital si finalmente los socios europeos deciden ponerlo en circulación, según explicó el miembro del directorio ejecutivo a cargo del proyecto, Piero Cipollone.

En una audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Cipollone confirmó que el BCE concluirá la fase de preparación del euro digital en octubre, pero no prevé que para entonces los Estados miembros y el Parlamento Europeo hayan logrado adoptar la legislación que regulará su uso.

El emisor trabaja con la previsión de que esta sea aprobada en el segundo trimestre de 2026 y, tras ello, se necesitarían «entre dos años y medio y tres años» de trabajo para crear y poner en marcha la infraestructura del euro digital, explicó.

El BCE había instado a los legisladores europeos a tener aprobada la propuesta – que la Comisión Europea puso sobre la mesa en 2023 – antes de que finalizase en octubre la llamada fase de preparación del euro digital, pero este jueves Cipollone se mostró comprensivo con el retraso puesto que se trata de un proyecto «difícil» y que está «mejorando» con las discusiones.

El italiano explicó que, en este contexto, el emisor está intentando planear los siguientes pasos y al mismo tiempo minimizar el coste de los trabajos en caso de que finalmente el euro digital no salga adelante, un escenario que, precisó, el BCE no desea.

Para ello, los contratos con los proveedores prevén que no se adelanten los pagos y que estos se efectúen solo una vez comience el proyecto y en función del gasto acometido.

El BCE trabaja desde 2021 en el diseño del euro digital, que serviría como medio de pago respaldado por el emisor, complementario al efectivo, gratuito y accesible también sin conexión a Internet, según lo planeado hasta ahora.

La institución defiende que este proyecto permitiría reducir la dependencia de proveedores de terceros países que hoy en día dominan los sistemas de pago digital en la UE, mejorando así la autonomía del bloque, lo que en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas ha hecho que el proyecto gane un renovado impulso político. EFE

