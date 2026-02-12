El BID financiará programas sociales en El Salvador con 1.300 millones de dólares

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregará a El Salvador 1.300 millones de dólares durante 2026 para inversión en programas sociales, se informó oficialmente este miércoles.

El anuncio se produce luego de una reunión del presidente Nayib Bukele con una delegación del BID encabezada por su presidente Ilan Goldfajn.

Se trata de «$1.300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación», consignó Bukele en la red social X.

Durante la cita, según Goldfajn, conversaron con Bukele sobre la iniciativa «El Salvador Crece», que es un programa en diferentes áreas para «generar empleo» y «mejorar la vida de los salvadoreños».

Goldfajn calificó en la red social X de «muy buena» la reunión con Bukele para «seguir fortaleciendo la alianza» entre El Salvador y el BID.

