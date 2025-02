El bitcóin, la apuesta fallida de Bukele en El Salvador

El bitcóin nunca fue usado por la mayoría de los salvadoreños, tampoco tuvo su moderna urbe y ahora dejará de ser moneda de curso legal en El Salvador, primer país del mundo en adoptarla en 2021: toda una apuesta económica fallida del presidente Nayib Bukele.

El Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el pasado miércoles una confusa reforma a la Ley Bitcóin a pedido del gobierno de Bukele, que no tuvo otra opción para poder recibir el crédito de 1.400 millones de dólares acordado en diciembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la reforma se eliminó la palabra «moneda» para referirse al bitcóin, pero dice que es de «curso legal». Pese a la falta de claridad, levanta, por exigencia del FMI, la obligación de aceptarlo en las transacciones o pago de deudas, condición clave para que sea «moneda de curso legal», según analistas económicos.

Con el cambio, «si alguien te debe dinero y te quiere pagar con bitcóin, tú puedes rechazar que te pague en bitcóin, pero no puedes rechazarlo si es moneda de curso legal», explicó a la AFP el economista Carlos Acevedo.

El uso del bitcóin en la economía dolarizada de El Salvador, según la nueva norma, será opcional y quedará a discreción del sector privado aceptar pagos en criptodivisa por bienes y servicios. Los comercios ya no están obligados a convertir los precios de dólares en esa criptomoneda.

«El bitcóin no tiene ya esa fuerza de moneda de curso legal. Así tuvo que mantenerse siempre, pero el gobierno quiso meter a la fuerza eso y no le funcionó», aseguró a la AFP el economista Rafael Lemus.

– «Muy complicado y arriesgado» –

La reforma a la Ley Bitcóin entrará en vigencia 90 días después de que se publique en el Diario Oficial, lo cual podría ocurrir en los próximos días.

Para Acevedo, expresidente del antiguo Banco Central, «no tiene sentido» haber dejado en la ley reformada que es de «curso legal».

«Es un adefesio que no se entiende y que se debe corregir y dejar claro que el bitcóin ya no es moneda de curso legal», argumenta el economista.

Pero incluso siéndolo, los salvadoreños, con excepción de unos pocos, nunca acogieron la iniciativa de Bukele, quien goza de una enorme popularidad por su guerra contra las pandillas, que desplomó a mínimos históricos los homicidios en El Salvador.

Una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) reveló que un 92% de los salvadoreños no usó bitcóin en sus transacciones en 2024.

«Lo usé y no me gustó (…) Muy complicado y arriesgado. Eso no es para un empleado que apenas y sale uno adelante con el salario», afirmó a la AFP Juana Henríquez, enfermera de 55 años, quien dijo haber intentado tener alguna ganancia y que más bien perdió.

Bukele tampoco logró su proyecto, que anunció entre fuegos artificiales, de crear la Bitcoin City, una ciudad de alta tecnología que sería capital de los bitcoiners en el país y tomaría la energía para minar de un volcán en Conchagua, a unos 200 km de Salvador.

Berlín, una ciudad 110 km al este de San Salvador, y la playa El Zonte (suroeste) son dos zonas que concentran bitcoiners, pero muchos son extranjeros residentes o turistas.

– Reservas del gobierno –

El mayor promotor del bitcóin en el país, Bukele, aún no se refirió a la reforma legal. Pero funcionarios aseguran que el gobierno continuará apostando por esa criptomoneda, cuya cotización supera actualmente los 100.000 dólares.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, señaló el jueves a periodistas, durante un evento sobre bitcóin en San Salvador, que las reformas a la ley deben verse como una adaptación «a la coyuntura».

El gobierno, aseguró, seguirá comprando bitcóin y teniendo reservas en esa criptomoneda. Según la Oficina Nacional Bitcóin, El Salvador tiene 6.050 bitcoines por un valor de 634,8 millones de dólares.

«Sigue comprando bitcóin el presidente Bukele, tenemos una Oficina bitcóin, tenemos la Ley Bitcóin, se puede usar bitcóin en El Salvador. No ha sido un camino fácil», resumió Mayorga.

Para Lemus, debido a que «el gobierno tiene su reserva de bitcóin y comprará más» es necesario «que haya transparencia, que la ciudadanía conozca cómo se está invirtiendo fondos públicos».

Bukele dijo recientemente estar convencido de que con Donald Trump -de quien es simpatizante- en la Casa Blanca habrá «una revalorización exponencial» de la criptomoneda. Con frecuencia, publica en sus redes sociales las alzas en la cotización. Por ahora, permanece en silencio.

