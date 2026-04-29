El brent alcanza los 119,76 dólares, su máximo desde el inicio de la guerra en Irán

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Madrid, 29 abr (EFE).- El petróleo brent para entrega en junio registra este miércoles su máximo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, al situarse en los 119,76 dólares el barril, tras repuntar un 7,64 %.

Desde las primeras horas de la mañana el precio del barril ha cotizado al alza con repuntes que han hecho pasar al crudo del Mar del Norte desde los 111,5 dólares hasta este máximo registrado a las 17.04 GMT.

El precio del petróleo de referencia en Europa se ha encarecido en esta jornada 8,5 dólares.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, a finales del febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 65 %. En lo que va de año sube cerca del 97 %.

El precio del brent se dispara este miércoles por la extensión del cierre del estrecho de Ormuz pese al alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

Esta tarde Irán ha amenazado con una «acción militar sin precedentes» si Estados Unidos continúa con las intervenciones de sus buques en Ormuz.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas, de referencia para el país estadounidense, sube un 7,21 %, hasta los 107,13 dólares. EFE

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