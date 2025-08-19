The Swiss voice in the world since 1935

El Brent baja un 1,22 % hasta 65,79 dólares tras la cumbre entre Trump y Zelenski

Londres, 19 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este martes un 1,22 %, hasta 65,79 dólares, en el mercado de futuros de Londres tras la reunión del lunes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski y líderes aliados europeos en Washington.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,81 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,60 dólares.

El Brent perdió terreno este martes después de que la reunión de líderes en la Casa Blanca diese optimismo a los inversores de que un posible alto el fuego o acuerdo negociado del fin de la guerra en Ucrania, que suponga un alivio o el levantamiento total de las sanciones al crudo ruso, lo que aumentaría el suministro global.

Trump aseguró que está negociando una futura reunión bilateral entre Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, para lograr cerrar un acuerdo de paz sobre Ucrania, si bien todavía quedan algunos puntos conflictivos por resolver, como lo que concierne a un posible intercambio de territorios entre ambas naciones o las garantías de seguridad a futuro para Kiev. EFE

rb/ajs

