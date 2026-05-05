El brent cae un 4 % y se sitúa por debajo de 110 dólares tras mejorar el tránsito en Ormuz

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Londres, 5 may (EFE).- El petróleo brent para entrega en julio cayó este martes un 3,99 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 109,87 dólares, entre el optimismo de los inversores ante la mejora del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 4,57 dólares respecto al cierre del lunes en el ICE londinense, cuando terminó en 114,44 dólares.

El petróleo europeo bajó tras las fuertes subidas de la víspera, en un contexto de renovado optimismo ante la relativa rebaja de las tensiones en Oriente Medio, al mantenerse de momento el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la puesta en marcha de una operación naval estadounidense para garantizar el tránsito por Ormuz.

El mercado está pendiente del desarrollo del dispositivo ‘Proyecto Libertad’ de Washington, con el que escolta buques comerciales en la zona, lo que ha reducido parcialmente el temor a una interrupción total del suministro. EFE

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