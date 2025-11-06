El Bundesbank considera que han aumentado los riesgos para los bancos alemanes

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 6 nov (EFE).- El Bundesbank, el banco central de Alemania, considera que han aumentado los riesgos para los bancos alemanes debido a los conflictos comerciales, las tensiones geopolíticas, los problemas de la economía alemana y el elevado endeudamiento de los gobiernos en algunos países de la zona del euro.

El Bundesbank dijo este jueves que pese a todo esto, los precios en los mercados de acciones y de bonos «son significativamente elevados».

«Esto ha incrementado el riesgo de correcciones abruptas de los precios del mercado», añade el Bundesbank es su Informe de Estabilidad Financiera de 2025.

También aumenta el riesgo de créditos morosos en Alemania dada la debilidad de la economía alemana.

Los bancos alemanes tienen suficiente capital, pero no hay que sobrestimar la resistencia de los grandes bancos porque han incrementado sus ingresos pero los riesgos son elevados, según el Bundesbank.

Asimismo, el Bundesbank observa que los precios en el sector inmobiliario comercial en Alemania se han estabilizado pero «la situación es frágil» debido a que son necesarias menos oficinas por la tendencia al teletrabajo.

Asimismo, muchos comercios han cerrado sus establecimientos porque los consumidores prefieren comprar por internet.EFE

aia/alf