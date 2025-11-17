El célebre actor italiano Carlo Verdone asume por un día la alcaldía de Roma

Roma, 17 nov (EFE).- El actor y guionista Carlo Verdone, uno de los más famosos de la cultura popular y la comedia italiana, fue proclamado este lunes alcalde de Roma por un día, una iniciativa otorgada al intérprete por el actual regidor, Roberto Gualtieri, en homenaje a su 75 cumpleaños.

Verdone, vestido con la banda tricolor de alcalde, siguió una agenda propia de un «sindaco», alcalde, en italiano, y asistió a varios actos de la ciudad.

«Estoy muy emocionado y apenas he dormido, porque es algo muy importante y simbólico. Nunca pensé que algún día llevaría esta banda», alegó el intérprete desde el balcón de la plaza del Capitolio, sede del Ayuntamiento de Roma.

Su jornada comenzó con un encuentro con la prensa, donde le preguntaron si tenía intención de pavimentar el río Tíber, como hacía su personaje en la serie «La vita de Carlo», en la que se interpreta a sí mismo.

«Eso está bien como broma», respondió, según recogen medios locales, antes de añadir que sí le gustaría que el río estuviera «más limpio y menos contaminado».

A continuación, aprobó dos propuestas: una para crear una unidad de psicología social y odontológica y otra con nuevas medidas destinadas a apuntalar la estabilidad financiera de las librerías de la ciudad.

Después, inauguró un parque infantil en las afueras, donde fue recibido entre cánticos de «¡Carlo, Carlo!» y donde afirmó que «incluso un simple parque puede ser una forma útil de unir a la gente».

Siempre con la banda al hombro y acompañado por el alcalde Gualtieri, Verdone pudo incluso soplar las velas de su cumpleaños durante un almuerzo en un centro de mayores, donde saludó a los presentes antes de supervisar una obra de la red de alcantarillado.

Verdone es un actor y guionista muy popular en Italia por sus interpretaciones en comedias emblemáticas, como ‘Bianco, rosso e Verdone’, ‘Borotalco’ o ‘Compagni di scuola’, todas dirigidas por él.

Antes que Verdone, solo Alberto Sordi, popular actor y director fallecido en 2003, había llevado la banda tricolor en una ocasión similar, en el año 2000. EFE

